"Ju jitsu"da Türkiye şampiyonu Yiğit Ahmet gözünü Avrupa'ya dikti

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Muay Thai Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye 1. Ju Jitsu Şampiyonası, 24-27 Ağustos tarihlerinde Mardin'de gerçekleştirildi.

Amasya'da yaşayan ve babasının isteği üzerine bir yıl önce, samurayların savaşlarda silahsız kaldıklarında kullandıkları tekniklerle ortaya çıkan, Japonya kökenli bir Uzak Doğu savunma sanatı olan ju jitsu öğrenmeye başlayan Yiğit Ahmet, şampiyonadan birinci olarak ayrılmayı başardı.

"Avrupa'da ülkemi temsil edeceğim için çok mutluyum"

Yiğit Ahmet, bu sporu çok sevdiğini, haftanın altı günü, günde iki saat antrenman yaptığını söyledi. Genç sporcu, şampiyonadaki en büyük destekçisinin babası ve antrenörü olduğunu ifade etti.

"Mardin'de düzenlenen ju jitsu şampiyonasında birinci oldum. Bir senedir hocamla çalışıyoruz. Avrupa'da, Balkanlar'da ülkemi temsil edeceğim için çok mutluyum. Ay yıldızlı bayrağımızı göklerde dalgalandıracağıma söz veriyorum."

Antrenör Mustafa Kaya, federasyonlarının Türkiye Muaythai Federasyonu ile birleştiğini böylelikle resmiyet kazandığını ve şampiyona düzenlendiğini belirtti.

"Biz Amasya ili olarak 18 sporcu ile şampiyonaya katıldık, 8 kız, 10 erkek sporcu ile ilimizi Mardin'de Türkiye Şampiyonası'nda temsil ettik. Burada Yiğit Ahmet Kaya sporcumuz Türkiye şampiyonu oldu. Önümüzdeki Avrupa ve Balkan şampiyonasında ülkemizi temsil edecek. Ahmet çok iyi bir sporcu, çok güçlü bir sporcu. Çok disiplinli çalışıyor. İnşallah ilerleyen yaşlarda dünyada, Avrupa’da daha güzel dereceler alacak."