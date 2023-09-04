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Spor
TRT SPOR 04.09.2023 11:48

Filenin Sultanları'na pilottan mesaj: Türk kadınının gücünü gösterdiniz

Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olan Filenin Sultanları'nın uçağı İstanbul'a geldi. Uçağın pilotu voleybolculara 85 milyona yaşattıkları gurur için teşekkür etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek tarihinde ilk kez Avrupa'nın zirvesine çıktı.

Organizasyonun ardından yurda dönmek için uçağa gelen Filenin Sultanları, yolcular ve kabin görevlileri tarafından alkışlarla karşılandı. 

Uçağın pilotu milli takıma yaptığı anonsla teşekkür etti. 

"Türk gençliğine örnek oldunuz"

Uçuş öncesi anons yapan pilot, milli voleybolcular için şu ifadeleri kullandı:

"Aramızda çok önemli konuklarımız var. Dün yine bayrağımızı gururla dalgalandıran, Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye'yi sevince boğan, Türk kadının gücünü dünyaya bir kez daha gösteren Avrupa şampiyonu olan Filenin Sultanları, A Milli Kadın Voleybol Takımımız bizlerle.

Mücadeleyle Türk gençliğine örnek oldunuz ve başarılarınızla 85 milyonu gururlandırdınız. Bize tarifi zor, bu güzel duyguları yaşatan oyuncularımızı ve emeği geçen herkesi tebrik ediyor, İstiklal Marşı'mızı mutluluk gözyaşlarıyla okumamızı sağladığınız için sizlere sonsuz teşekkür ediyoruz."

 

 

Filenin Sultanları yurda döndü

A Milli Kadın Voleybol Takımı yurda döndü. Filenin Sultanları, İstanbul'da coşkuyla karşılandı. 

Brüksel’den yola çıkıp İstanbul Havalimanı'na iniş yapan uçak, bir havacılık geleneği olan 'su tagı'yla karşılandı.

Filenin Sultanları'nı taşıyan uçağa itfaiye araçlarının sirenleriyle karşılama de yapılırken, sonrasında Türk bayraklarıyla donatılmış 'follow me' araçları eşlik etti.

 

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