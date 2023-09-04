Filenin Sultanları'na pilottan mesaj: Türk kadınının gücünü gösterdiniz

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek tarihinde ilk kez Avrupa'nın zirvesine çıktı.

Organizasyonun ardından yurda dönmek için uçağa gelen Filenin Sultanları, yolcular ve kabin görevlileri tarafından alkışlarla karşılandı.

Uçağın pilotu milli takıma yaptığı anonsla teşekkür etti.

"Türk gençliğine örnek oldunuz"

Uçuş öncesi anons yapan pilot, milli voleybolcular için şu ifadeleri kullandı:

"Aramızda çok önemli konuklarımız var. Dün yine bayrağımızı gururla dalgalandıran, Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye'yi sevince boğan, Türk kadının gücünü dünyaya bir kez daha gösteren Avrupa şampiyonu olan Filenin Sultanları, A Milli Kadın Voleybol Takımımız bizlerle.

Mücadeleyle Türk gençliğine örnek oldunuz ve başarılarınızla 85 milyonu gururlandırdınız. Bize tarifi zor, bu güzel duyguları yaşatan oyuncularımızı ve emeği geçen herkesi tebrik ediyor, İstiklal Marşı'mızı mutluluk gözyaşlarıyla okumamızı sağladığınız için sizlere sonsuz teşekkür ediyoruz."

‘Tüm Türkiye sizi bekliyor’



İstanbul uçağında Filenin Sultanları için pilottan mesaj var ????‍✈️ pic.twitter.com/Sn6l9eOErn — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) September 4, 2023

Filenin Sultanları yurda döndü

A Milli Kadın Voleybol Takımı yurda döndü. Filenin Sultanları, İstanbul'da coşkuyla karşılandı.

Brüksel’den yola çıkıp İstanbul Havalimanı'na iniş yapan uçak, bir havacılık geleneği olan 'su tagı'yla karşılandı.

Filenin Sultanları'nı taşıyan uçağa itfaiye araçlarının sirenleriyle karşılama de yapılırken, sonrasında Türk bayraklarıyla donatılmış 'follow me' araçları eşlik etti.