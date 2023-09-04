Özel sporcular Dilara ile Emirhan Avrupa'da yeni rekor peşindeler

Ay-yıldızlı sporculardan Emirhan ile Dilara, Padova kentinde bugün başlayan ve 10 Eylül'de sona erecek 21 ülkeden 514 sporcunun yarışacağı 2023 Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'nı değerlendirdi.

Spora 5 yaşındayken ailesinin teşvikiyle başladığını belirten Dilara, 10 yıldır çeşitli btanşlarda yarıştığını söyledi. Dilara, gülle atmada rekor kırarak Avrupa şampiyonu olduğunu hatırlattı.

"10 yılın üzerinde atletizmde gülle atma, disk ve koşu branşlarında spor yapıyorum. İlk uluslararası turnuvaya 2012'de gitmiştim. Daha sonra İtalya'da yarışmaya katıldım. Burada Türkiye bayrağı ikinci sıradaydı, bu turnuva beni çok üzdü. O zaman daha çok çalışıp bayrağımızın birinci sırada yer almasını daha çok istedim ve bunu başardım. Altın madalyalar kazanarak bayrağımızı birinci sıralara çıkarttım ve İstiklal Marşı'mızı okuttum."

Dilara, ailesinin kendisini her konuda çok desteklediğini dile getirdi.

"Eğitimimi de devam ettirdim ve üniversiteyi bitirdim. Kız meslek lisesinde çocuk gelişiminde okudum, liseyi okurken yarışmalara da gidiyordum. Çukurova Üniversitesinde antrenörlük bölümünü kazandım, oradan mezun oldum. Devamlı spor da yaptığım için okulda da zorlanmadım. Spor üzerine bir göreve atanmayı çok istiyorum ve derecelerimi de geliştirmek istiyorum."

Dilara, bir önceki Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'nda 2 altın, 6 gümüş madalya kazandı.

"Avrupa şampiyonası için çok çalıştım, inşallah İtalya'da yine rekorlar kırarak daha çok altın madalya kazanmak istiyorum. Bayrağımızı daha çok birinci sıraya çektirerek mutlu olacağım. Türkiye'ye madalyalarımı armağan edeceğim."

Emirhan 8 madalya kazanmayı hedefliyor

Down sendromlu milli atletlerden Emirhan Akçakoca da Tekirdağ'da beden eğitimi öğretmeninin sayesinde spora başladığını ve 6 yıldır atletizm yaptığını belirtti.

"Şu anda sporun yanı sıra üniversite eğitimime devam ediyorum. Atletizmde koşu, yürüyüş ve uzun atlamada 8 ayrı kategoride yarışıyorum. Koşmayı çok seviyordum. İtalya'daki bu Avrupa Şampiyonası'nda atletizm sınıflarında 8 madalya kazanacağıma inanıyorum."

Emirhan, önceki Avrupa şampiyonasında koşuda ve uzun atlamada altın madalya kazandığını hatırlattı.

"Bu sefer de Türkiye'ye söz verdim, şimdi hedefim daha büyük, inşallah rekorlar kırarak madalyaları kazanacağıma inanıyorum. Önceki şampiyonada aldığım gümüş madalyaları da altına çevireceğim."

Atletizm antrenörü Lokman Öksüz de milli sporcuyu okul taramasında keşfederek 6 yıldır birlikte çalıştıklarını belirtti.

"Emirhan çok güzel yerlere geldi. Bu üçüncü uluslararası yarışması. Katıldığı bütün branşlarda madalya kazanma şansı yakalıyor. Başarılarının devamını diliyorum, buraya hem dünya hem de Avrupa şampiyonu olarak geldi. Emirhan dünya rekoru kırarak dünya şampiyonu olmuş bir sporcumuz, burada da rekorunu tazelemeye geldik."