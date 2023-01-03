Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı 16:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tartışmalı maçların hakemleri hakkında karar
MHK, Sivasspor-Galatasaray ve Gaziantep FK-Beşiktaş karşılaşmasının hakemleriyle ilgili kararını açıkladı.
Merkez Hakem Kurulu (MHK), Sivasspor-Galatasaray maçının VAR hakemi Özgüç Türkalp'e bundan sonra görev verilmeyeceğini açıkladı.
MHK, Süper Lig'deki Gaziantep FK-Beşiktaş karşılaşmasının hakemi Atilla Karaoğlan ile Sivasspor-Galatasaray maçını yöneten Erkan Özdamar'a uzun süre görev verilmeyeceğini duyurdu.
Etiketler: Beşiktaş Galatasaray Gaziantep FK Sivasspor Süper Lig TFF
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