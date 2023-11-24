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Spor
AA 24.11.2023 17:06

Tahkim Kurulu'ndan Ertuğrul Doğan ve Erden Timur'un cezalarına indirim

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ile Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'a Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen cezalarda indirim yaptı.

Tahkim Kurulu'ndan Ertuğrul Doğan ve Erden Timur'un cezalarına indirim

TFF'den yapılan açıklamada kurul, Fenerbahçe-Trabzonspor maçının ardından basın mensuplarına verdiği röportajda yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti ve 210 bin lira para cezasına çarptırılan Ertuğrul Doğan'ın itirazını inceledi.

Kurul, başkan Doğan'ın cezasını 30 gün ve 142 bin 857,14 lira şeklinde düzeltilmesine karar verdi.

Doğan'a hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları gerekçesiyle verilen 200 bin lira para cezas ise onandı.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'a medyaya verdiği demeçte yer alan "Sportmenliğe aykırı hareketi" ve "Hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları" nedeniyle uygulanan 30 gün hak mahrumiyeti ve 143 bin para cezasında da indirime gidildi. Hak mahrumiyeti 21 güne, para cezası da 100 bin liraya indirildi.

Enes Ünal, menajer Batur Altıparmak'a 150 bin euro ödeyecek

Tahkim Kurulu, menajer Batur Altıparmak'ın milli futbolcu Enes Ünal ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun (UÇK) kararına karşı yaptığı itirazı da inceledi.

Karara göre Enes Ünal'ın feshinin haksız olduğunun tespiti ve Altıparmak'ın talebinin kısmen kabulüyle 200 bin euro cezai şart alacağından yüzde 25 oranında hakkaniyet indirimi yapılması neticesinde Enes Ünal tarafından Batur Altıparmak'a 150 bin euro ödenmesine karar verildi.

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TFF Ertuğrul Doğan Trabzonspor Galatasaray
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