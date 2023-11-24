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Spor
AA 24.11.2023 16:42

Milli eskrimciler Almanya ve Gürcistan'da piste çıkacak

Milli eskrimciler, Almanya ve Gürcistan'da flöre kategorisinde piste çıkacak.

Milli eskrimciler Almanya ve Gürcistan'da piste çıkacak

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Almanya ve Gürcistan'da 25-26 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Eskrim Konfederasyonu Yıldızlar Circuit Turnuvaları'nda 14 ve 17 yaş altı 36 flöreci, madalya mücadelesi verecek.

Almanya Nürnberg'de 17 yaş altı erkekler ve kadınlar flöre kategorisinde Ahmed Turgut Anbarlılar, Yiğit Kaan Ata, Kağan Ziya Aydın, İsmail Can Boyacıoğlu, Çağan Çip, Mehmet Ata Çoban, Arda Barış Demircan, Egemen Erdinç, Efe Geç, Denizalp Güçel, Yusuf Gürpınar, Adlen Suar Kaya, Berk Kıran, Kıvanç Kırtay, Sarp Öztürk, Alp Sungur, Poyraz Teker, Doruk Tosun, Erin Yalçın, Ayşe Aksoy, Yağmur Akyalçın, Alara Atmaca, Damla Erolcay, Serra Gülin Gençoğlu, Rüya Gökkan, Elvin Gülışık, Nilim Karavelioğlu, Ada Küfeciler, Duru Öktem, Irmak Önen, Ada Naz Temel milli formayı giyecek.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te ise 14 yaş altı flörede Rüzgar Çağatay, Ali Demirhan, Poyraz Uğur, Ateş Yılmazkarasu ve Rüya Kalkan mücadele edecek.

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