Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TFF Tahkim Kurulu 30 Haziran 2020 günlü (25) sayılı olağanüstü toplantısında gündemindeki dosyayı inceleyerek aşağıdaki kararı almıştır. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği'nin, Kulüp Lisans Kurulu'nun 19.06.2019 tarih E.2020/148 K.2020/1 sayılı kararına itirazı incelendi. UEFA'ya yapılacak bildirimin son gününün 30.06.2020 tarihi olması dolayısı ile kulübün, olağanüstü toplantı talebi kabul edilerek dosya incelemeye alındı. Yapılan müzakere neticesinde Kulüp Lisans Kurulu kararında usule ve esasa bir aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından başvurunun reddine, oybirliği ile, Karar verilmiştir."