Tahkim Kurulu’ndan yapılan açıklama şu şekilde:

“Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin PFDK'nın 18.06.2020 tarihli E.2019-2020/800 K.2019-2020/946 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulması nedeniyle FDT'nin 38/3. ve 38/4. maddeleri uyarınca 100.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut ,hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, Karar verilmiştir.”