Çok Bulutlu 14.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 29.11.2025 14:39

Tahkim Kurulu, bahisten ceza alan 35 futbolcunun itirazlarını reddetti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis eylemi sebebiyle 3 ay ile 12 ay arasında ceza alan 35 futbolcunun itirazlarını reddetti.

Tahkim Kurulu, bahisten ceza alan 35 futbolcunun itirazlarını reddetti

TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre kurul, 35 futbolcunun cezalara itirazlarını oy birliğiyle reddetti ve cezalarını onadı.

Kurul, cezalara yapılan itirazların yanı sıra bazı futbolcuların ceza erteleme taleplerini de yine oy birliğiyle reddetti.

Kocaelispor ile oynanan lig maçının ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından para cezasına çarptırılan Galatasaray'ın itirazı da Tahkim Kurulu tarafından reddedildi.

PFDK, sarı-kırmızılı kulübe çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle 520 bin lira, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle 120 bin lira ve taraftarının sebep olduğu saha olayları sebebiyle de 220 bin lira olmak üzere toplam 860 bin lira para cezası vermişti.

ETİKETLER
TFF Bahis
Sıradaki Haber
Derbiyi Yasin Kol yönetecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:19
Meteoroloji'den 8 il için 'yağış' uyarısı
14:59
Trafik kazasında yaralanan polis memuru şehit oldu
15:11
İzmir'de sağanak: Yollar çöktü, ev ve iş yerlerini su bastı
14:01
Yeşil mercimek ve yulaf ithalatında gümrük vergileri indirildi
14:38
79 yıllık çelişki: 29 Kasım Filistin Uluslararası Dayanışma Günü
14:46
Beyoğlu'nda çöp kamyonu binaya çarptı: 3 yaralı
Su seviyesi yükselen Tuzla Palas Gölü'nde kuş popülasyonu arttı
Su seviyesi yükselen Tuzla Palas Gölü'nde kuş popülasyonu arttı
FOTO FOKUS
Tuz Gölü'nde kırmızı alarm: 90 yılda yüzde 85 küçüldü
Tuz Gölü'nde kırmızı alarm: 90 yılda yüzde 85 küçüldü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ