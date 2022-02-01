Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında takımın son durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Rizespor'un büyük beklentilerle transfer ettiği Loic Remy'i sert sözlerle eleştiren Başkan Kıran, "Remy 100 euroya rapor aldı. 26 gün 'ben pozitifim' diyerek Fransa'da kaldı" diye konuştu.

Tahir Kıran, devamlı sakat olduğunu iddia eden Fransız futbolcunun artık Rize'de forma giyemeyeceğini söyledi.

Çaykur Rizespor'un 3 Haziran 2017'de süper ligden düşmesi ile ilgili tartışmalara son noktayı koyan Başkan Kıran, "Trabzonspor bizi bilerek isteyerek düşürdü diye bir şey yok" şeklinde konuştu.

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Devre arası transfer dönemini oldukça verimli geçirdiklerinin altını çizen Başkan Kıran, Yusuf Sarı, Kubilay Kanatsızkuş ve Eren Albayrak'ın Rize'de önemli işlere imza atacaklarını vurguladı.

Rizespor Başkanı, Galatasaray'dan Aytaç Kara ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'dan Semih'i istediklerini bildirdi.

Kıran, Rize ekibinin 21 yaşındaki genç yeteneği Emirhan Topçu'yu, "göz bebeğimiz" şeklinde niteledi.

Hamza Hamzaoğlu'nun Ronaldo Mendes'den büyük beklentisi olduğunu belirten Kıran, "Bolasie çok çalışıyor. İkinci yarı gerçek performansını ortaya koyacak" dedi.