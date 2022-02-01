Uluslararası yüzme federasyonu FINA, Dünya Şampiyonalarının takviminde değişikliğe gidildiğini açıkladı.

Japonya'nın Fukuoka kentinde bu yıl mayıs ayında yapılması planlanan dünya şampiyonası, bir kez daha ertelendi.

Mevcut pandemi durumu ve Japonya'da uygulanan önlemler göz önüne alındığında, Fina ve Fukuoka 2022 Organizasyon Komitesi'nin paydaşları, şampiyonanın 14-30 Temmuz 2023'te düzenlenmesine karar verdi.

19. Dünya Şampiyonasının 13-29 Mayıs 2022'de yapılması planlanıyordu. 2021 yılında düzenlenmesi gereken şampiyona, daha önce de 1 yıl ertelenmişti.

Fina ayrıca, Katar'ın başkenti Doha'da yapılması planlanan 20. Dünya Yüzme Şampiyonası'nın da Kasım 2023 yerine Ocak 2024'te yapılacağını duyurdu.