Haber Giriş: 5 Temmuz 2021 Pazartesi 00:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Taha Gür Yeni Malatyaspor'da
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, sağ bek Taha Gür'ü kadrosuna kattı.
Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-siyahlı kulüp, son olarak Pazarspor'da forma giyen Taha Gür ile sözleşme imzaladı.
Kulübün sosyal medya hesabından Taha Gür'ün sarı-siyahlı formayı giydiği ve sözleşme imzaladığı fotoğraflar paylaşılarak, "Kulübümüz, son olarak Pazarspor'da forma giyen 24 yaşındaki sağ bek Taha Gür ile 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Hoş geldin Taha" ifadelerine yer verildi.
Transfer | Kulübümüz, son olarak Pazarspor’da forma giyen 24 yaşındaki sağ bek Taha Gür ile 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır.— Helenex Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) July 4, 2021
Hoş geldin Taha! pic.twitter.com/J7xxSdpoRU
Etiketler: Yeni Malatyaspor
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