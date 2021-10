Kulübün sosyal medyasından yaptığı açıklamaya göre, teknik direktör Steve Bruce ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

Graeme Jones'in, gelecek hafta oynanacak Crystal Palace'a karşı geçici olarak takımın başında olacağı açıklandı.

Suudi Arabistan kaynaklı şirketlerden oluşan konsorsiyumun Newcastle United’ı satın almasına İngiltere Premier Ligi tarafından onay verilmesinin ardından teknik direktör ayrılığı ile kulüpte değişim süreci de başlamış oldu.

#NUFC can confirm that Steve Bruce has left his position as head coach by mutual consent.



The club would like to place on record its gratitude to Steve for his contribution and wishes him well for the future.