Ecmel Faik Sarıalioğlu, yöneticiler, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ve futbolcular, uçakla Trabzon'a geldi. Kafile, daha sonra Ömer Sarıalioğlu'nun Of ilçesinde bulunan mezarına geldi.

İstanbulspor'un Spor Toto 1. Lig, 2 ve 3. liglerde kazandığı kupalar da Ömer Sarıalioğlu'nun mezarına konuldu. Burada Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

[Fotoğraf: AA]

"Bütün yorgunluğumuz gitti"

İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Ömer Sarıalioğlu'nun kabri başında yaptığı açıklamada, kendileri için maneviyatın çok önemli olduğunu belirtti.

"Şu anda sezonun bütün yorgunluğu bizim için bitti. Bunu becerebildiğimiz için sporcularımıza, teknik heyetimize, bütün arkadaşlarımıza, hepsine teşekkür ediyoruz. Bu kupayı buraya getirebilmek bizim için önemli mutluluk. Bundan sonra en iyi şekilde devam edeceğiz. Bakalım ne kadar, neyi becereceğiz. Bilmiyoruz biz de bakacağız."

[Fotoğraf: AA]

Sarıalioğlu, amcası olan Ömer Sarıalioğlu'nun 2015 yılında vefat ettiğini anımsattı.

"2015 yılından bugüne üçüncü, ikinci ve birinci ligde şampiyon olduk. Bundan sonra Süper Lig'de elimizden geldiğince mücadele edeceğiz."

Sarıalioğlu, İstanbulspor'un başarısının Trabzonluları da sevindirmesine ilişkin soruya yanıt verdi.

"Biz Trabzon Ofluyuz, memleketimiz zaten. Çocukluğumuzdan beri zaten Trabzonspor ile büyüdük. Trabzonspor taraftarıydık. Şampiyonluklar yaşadık. Trabzon bizim olmazsa olmazımız. Ama İstanbulspor'un sahibiyiz. Onu da en iyi yerlere taşımak için gayret edeceğiz. İstanbul sonuçta bir dünya markası. Trabzonspor da tabii öyle. Onlar çok daha iyilerini hak ettiler. Biz de onlar gibi olmak için mücadele edeceğiz. En iyisini yapmaya, en iyisini başarmaya gayret edeceğiz."

[Fotoğraf: İHA]

Futbolculardan Muammer Sarıkaya ise kendileri için zorlu bir sürecin geride kaldığını belirtti.

"Ligden doğrudan çıkmaktansa, play-off'tan çıkmak daha zorluydu. Biz bunu, zoru başardık. Şampiyon olursak rahmetli başkanımızı ziyaret etmeye söz vermiştik. Oyunculardan onu tanıyan bir tek ben kaldım. Onun da çok şükür yanına geldik, sözümüzü tuttuk. Bunun rahatlığı ve mutluluğunu yaşıyoruz. Altyapısından yetiştim, üçüncü lig, ikinci lig şampiyonluğu, Süper Lig gördüm. Sözümüzü yerine getirdiğimiz için mutluyuz. Ona armağan olsun, yattığı yerde rahat uyusun inşallah."