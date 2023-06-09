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Spor
AA 09.06.2023 20:02

Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor İlhan Palut ile anlaştı

Spor Toto 1. Lig'i ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor, teknik direktör İlhan Palut ile anlaşma sağladı.

Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor İlhan Palut ile anlaştı
[Fotograf: AA]

Çaykur Rizespor kulübü sosyal medya hesabından, teknik direktörlük görevi için İlhan Palut ile prensipte anlaşmaya varıldığını duyurdu.

"Deneyimli teknik direktör ilhan Palut önümüzdeki günlerde düzenlenecek imza töreniyle kendisini yeşil-mavi renklerimize bağlayacak sözleşmeyi imzalayacak.

Yeni teknik direktörümüz İlhan Palut'a kulübümüze hoş geldin diyor kendisine başarılar diliyoruz."


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