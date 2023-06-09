Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor İlhan Palut ile anlaştı

Çaykur Rizespor kulübü sosyal medya hesabından, teknik direktörlük görevi için İlhan Palut ile prensipte anlaşmaya varıldığını duyurdu.
"Deneyimli teknik direktör ilhan Palut önümüzdeki günlerde düzenlenecek imza töreniyle kendisini yeşil-mavi renklerimize bağlayacak sözleşmeyi imzalayacak.
Yeni teknik direktörümüz İlhan Palut'a kulübümüze hoş geldin diyor kendisine başarılar diliyoruz."
Çaykur Rizespor Basın Bülteni— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) June 9, 2023
İlhan Palut İle Prensip Anlaşmasına Varıldı
Çaykur Rizespor’umuz teknik direktörlük görevi için İlhan Palut ile prensipte anlaşmaya varmıştır.
Deneyimli teknik direktör ilhan Palut, önümüzdeki günlerde düzenlenecek imza töreniyle kendisini… pic.twitter.com/uvf9IclgWA