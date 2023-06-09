Çok Bulutlu 18.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 09.06.2023 19:47

Inter Şampiyonlar Ligi final maçına hazır

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde yarın Manchester City ile karşılaşacak Inter, hazırlıklarını tamamladı.

Inter Şampiyonlar Ligi final maçına hazır
[Fotograf: AA]

İtalyan teknik adam Simone Inzaghi yönetimindeki mavi-siyahlı ekip, son antrenmanını finalin oynanacağı İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yaptı.

Yaklaşık 1 saat süren ve tamamı basına açık gerçekleştirilen idman, orta sahada pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maçla devam etti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yayıncı kuruluşların saha kenarında, çok sayıda medya mensubunun da tribünden takip ettiği antrenmanda Interli futbolcuların neşeli tavırları dikkati çekti. Teknik direktör Inzaghi, zaman zaman oyunu durdurarak futbolcularına uyarılarda bulundu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Final mücadelesi saat 22.00'da başlayacak, karşılaşmayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

Muhtemel 11

Tarihindeki 4. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu hedefleyen Inter'in 10 Haziran Cumartesi günü finale şu 11'le çıkması bekleniyor:

Andre Onana, Matteo Darmian, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Denzel Dumfries, Nicolo Barella, Hakan Çalhanoğlu, Henrikh Mkhitaryan, Federico Dimarco, Lautaro Martinez, Edin Dzeko.

ETİKETLER
İstanbul İtalya Şampiyonlar Ligi
Sıradaki Haber
Patrick Vieira'dan Hakan Çalhanoğlu ve İlkay Gündoğan'a övgü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:21
Bakan Şimşek'ten TCMB Başkanlığına atanan Erkan'a kutlama
22:14
ABD Kongresine "Uluslararası İslam Karşıtlığı ile Mücadele Yasa Tasarısı" sunuldu
22:10
İsveç'ten NATO'ya topraklarında asker bulundurma izni
21:57
Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı: 1 kişi ölü, 7 yaralı
21:47
Çanakkale ve Muğla açıklarında 107 düzensiz göçmen kurtarıldı
21:23
Kolombiya hükümeti ile silahlı isyancı ELN arasında 6 aylık geçici ateşkes imzalandı
Duman altında kalan New York'un öncesi ve sonrası
Duman altında kalan New York'un öncesi ve sonrası
FOTO FOKUS
Kakhovka Barajı'na saldırının sonucu ne olur?
Kakhovka Barajı'na saldırının sonucu ne olur?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ