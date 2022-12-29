Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe 17:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'ya sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 4 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, MKE Ankaragücü, HangiKredi Ümraniyespor müsabakasındaki saha olayları gerekçesiyle disipline yollandı.
Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor müsabakasındaki çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Aynı müsabakada Atakaş Hatayspor ise talimatlara aykırı hareket sebebiyle disipline gönderildi.
Trabzonspor da VavaCars Fatih Karagümrük mücadelesindeki çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
Etiketler: TFF
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