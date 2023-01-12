Dünya Kupası'nda uygulanmaya başlanan uzatma dakikalarındaki yeni güncelleme, 15. hafta itibariyle Spor Toto Süper Lig'de de uygulamaya sokuldu.

Maçlardaki duraklama anlarının detaylı hesaplandığı ve topun oyunda olmadığı her anın süreye eklenmesini model alan uygulama sonrası 90 artılarda çift haneli rakamlar da sıkça görülmeye başlandı.

Rekor Sivasspor-Galatasaray maçında

Uygulamanın devreye sokulduğu 4 haftada mücadeleler toplam 510 dakika uzadı. Uygulamanın ilk kez devreye sokulduğu 15. hafta ise rekor haftası oldu. O hafta 9 maçın toplam uzatma süresi 137 dakika olarak kayıtlara geçti.

Ek süreler maçların son anlarına heyecan katarken, Sivasspor-Galatasaray mücadelesi de bu alanda rekor kırdı. Maçın ilk yarısı 8, ikinci yarısı 13 dakika fazla uzarken, karşılaşma toplamda 27 dakika uzadı.

Antalyaspor-Fenerbahçe ve Fenerbahçe-Galatasaray müsabakaları da 19'ar dakika uzayarak bu alanda ikinci sırada yer aldı.

Uzatma dakikalarının artması maçların son anlarında gelen gol sayılarını artırdı. Uygulamanın kullanıma girdiği bu dönemde 90 artılarda 12 gol geldi.

Ek sürede gelen en geç gol ise, İstanbulspor'dan Valon Ethemi'nin 90+12. dakikada attığı gol oldu. Ethemi, Gaziantep Futbol Kulübü filelerini havalandırdığı golle maçı 1-1'e getirerek takımına 1 puan kazandırdı.