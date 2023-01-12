Hatay ekibi, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını Osman Çalgın Tesisleri'ndeki antrenmanla tamamladı.

Çalışma öncesi konuşan teknik direktör Volkan Demirel, kazanmaları gereken bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi.

Demirel, ligin alt sıralarından kurtulmak istediklerini ifade etti.

"Her maç öncesi 'kazanacağız, kazanmak istiyoruz' diyoruz ama son 3-4 maçtır bunu gerçekleştiremedik. Yakaladığımız pozisyonlarda gol atamıyoruz, onları atsak belki çok daha farklı olacak. Bu maç inşallah yakaladığımız pozisyonları gole çeviririz."

[Fotoğraf: DHA]

Demirel, Galatasaray'ın lig lideri olduğunu anımsattı.

"Rakibimizin güçlü, ligin lideri olduğunu çok iyi biliyoruz. Onların konumunun değil, bizim daha çok puana ihtiyacımız ve kazanmamız gereken bir maç olduğunu düşündüğümüz için çok iyi hazırlanıyoruz. Bugün son antrenmanı yapıp İstanbul'a geçeceğiz."

Demirel, oyunculardan Kevin Soni'nin sakatlığının bulunduğunu, dün yapılan antrenmanda bel spazmı geçiren Ognjen Vranjes'in durumunun da maç saatine kadar belli olacağını aktardı.

[Fotoğraf: AA]

İki oyuncuyla transfer görüşmesi sürüyor

Volkan Demirel, kadroya katılan savunma oyuncusu Burak Bekaroğlu'nun yanı sıra transfer için iki oyuncuyla daha görüştüklerini dile getirdi.

"Transferlerden birisi bitmek üzere, diğeri biraz daha uzayabilir. Uzamasının sebebi ise buraya geldiğimde, 'Maddi ve manevi anlamda kulübümüzü yormayacak oyuncular getireceğiz. Hem kaliteli olacaklar, hem yaşları gereği bize fayda sağlayacak hem de maddi olarak bizi yormayacak oyuncular olacaklar' demiştim. Herhangi bir ücret verdirmeden ya da en az ücret verebilmek için uzuyor bu işler ama en kısa sürede iki transferimiz gerçekleşecek."