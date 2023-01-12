Sarı kırmızılılar, Demir Grup Sivasspor forması giyen Uğur Çiftçi ve kulübüyle anlaşma sağladı.

Galatasaray'ın bu transfer için Emre Taşdemir'in yanı sıra bir miktar para vereceği öğrenildi. Herhangi bir pürüz çıkmaması durumunda, önümüzdeki günlerde imzaların atılması bekleniyor.

Uğur Çiftçi, ismini Gençlerbirliği'nde duyurmuştu. 5 yıl Başkent ekibinin formasını terleten 30 yaşındaki oyuncu, kariyerini 5 sezondur da Demir Grup Sivasspor'da sürdürüyor.

Rıza Çalımbay: Uğur Çiftçi için Galatasaray ile görüş

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bir süredir adı Galatasaray ile anılan Uğur Çiftçi için görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

"Şu anda net bir şey yok. Konuşmalar oldu, her şey var ama netlik kazanan bir şey yok. Bizde maça gidiyoruz, yarın Kayserispor maçımız var. Şu anda Uğur Çiftçi bizimle beraber. Bu transfer gerçekleşirse, oyuncu da istedikten sonra, kulüp de tamam derse, bir şey diyemem ben. Oyuncu için de büyük bir fırsat. Uğur bizden anlayış bekliyor, biz de yönetimle konuşuyoruz. Yönetim tamam derse gidecek."