Melbourne'de 2019 ve 2021 yıllarında şampiyonluk sevinci yaşayan Osaka, sosyal medya hesabından ultrason fotoğrafı paylaştı.

"Gelecekte dört gözle bekleyeceğim çok şey olduğunu biliyorum. Bunlardan biri de çocuğumun maçlarımı izlemesi ve birine 'Bu, benim annem' demesi. Umarım sizlerle 2024 başında görüşürüz çünkü Avustralya Açık'ta olacağım."

Karın ağrısı nedeniyle Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Pan Pacific Açık'tan çekilen 25 yaşındaki sporcu, eylül ayından bu yana WTA Tour'da yer almadı.

Dünya klasmanının eski 1 numarası, şu anda 47. basamakta yer alıyor.

Daha önce Victoria Azarenka ve Serena Williams da hamilelikleri nedeniyle kortlardan bir süre ayrı kalmış ama dönüşlerinde final oynamayı başarmıştı.

Kariyerinde 4 grand slam şampiyonluğu bulunan Osaka, geçen yıl Fransa Açık'ta ikinci turda çekilmiş ve uzun depresyon nöbetleri geçirdiğini açıklamıştı.