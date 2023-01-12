Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe 14:45Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kayserispor-Sivasspor maçının saati değişti
Türkiye Futbol Federasyonu, yarın oynanacak Yukatel Kayserispor-Demir Grup Sivasspor maçının saatini değiştirdi. Karşılaşmanın başlama saati 17.00'dan, 19.00'a alındı.
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın Kayserispor ile Sivasspor arasında oynanacak olan maçın saati değişti.
RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmanın başlama saati 17.00'dan, 19.00'a alındı.
"Spor Toto Süper Lig 19. hafta maçında Kayserispor ile Sivasspor arasında 13 Ocak Cuma günü oynanacak mücadelenin başlama saati 19.00 olarak değiştirilmiştir."
Etiketler: Kayserispor Sivasspor Süper Lig
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