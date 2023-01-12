Ligde 26 Aralık 2022'de yapılan maçlarla ilk yarısı tamamlanan sezonda, 17 günlük aradan sonra heyecan devam edecek.

Denizli'de yarın Altaş Denizlispor-Eyüpspor mücadelesiyle başlayacak 20. haftanın programı ve maçlarda görev yapacak hakemler şöyle:

13 Ocak Cuma:

20.00 Altaş Denizlispor-Eyüpspor (Denizli Atatürk): Reşat Onur Coşkunses

14 Ocak Cumartesi:

13.30 Dyorex Boluspor-Manisa FK (Bolu Atatürk): Emre Kargın

13.30 Ankara Keçiörengücü-Çaykur Rizespor (Aktepe): Mehmet Türkmen

16.00 Yılport Samsunspor-Altay (Samsun Yeni 19 Mayıs): Oğuzhan Aksu

19.00 Göztepe-Sakaryaspor (Gürsel Aksel-Ev sahibi takım seyircisiz): Muhammet Ali Metoğlu

15 Ocak Pazar:

13.30 Tuzlaspor-Adanaspor (Sancaktepe 15 Temmuz): Oğuzhan Çakır

16.00 Yeni Malatyaspor-Bodrumspor (Yeni Malatya): Alper Akarsu

19.00 Altınordu-Gençlerbirliği (Bornova Aziz Kocaoğlu): Abdullah Buğra Taşkınsoy

16 Ocak Pazartesi:

20.00 Pendikspor-Erzurumspor FK (Pendik): Kutluhan Bilgiç