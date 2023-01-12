Milli futbolcunun teknik direktör Igor Tudor'la yaşadığı sorunlar sona erdi. Rumen teknik adam Marsilya'da göreve başladığı ilk günlerde 25 yaşındaki oyuncuya pek şans tanımadı.

Tudor, Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları 6 maçın sadece birinde milli futbolcuyu on birde sahaya sürdü. 44 yaşındaki çalıştırıcı Lig'in ilk 12 haftasında da yalnızca dört kez Cengiz Ünder'in yer aldığı kadroyu tercih etti.

Mavi beyazlı ekibin Ajaccio, Paris Saint Germain ve Lens karşısında üst üste aldığı 3 yenilgi sonrası Igor Tudor Cengiz'e şans vermeye başladı.

Milli oyuncu Lig'deki son altı maçın beşinde on birde sahaya çıktı. Marsilya bu maçlarda 5 galibiyet ve 1 beraberlik alarak önemli bir çıkışa imza attı.

Bu sezon sağ kanatla birlikte 10 numara pozisyonunda da oynayan Cengiz Ünder son 6 maçta 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.