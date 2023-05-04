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Spor
AA 04.05.2023 16:05

Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu
[Fotoğraf: DepoPhotos]

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, dijital atama yöntemi ile belirlenen hakemler şöyle:

6 Mayıs Cumartesi:

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş: Mete Kalkavan

21.00 Adana Demirspor-Corendon Alanyaspor: Hüseyin Göçek

7 Mayıs Pazar:

13.30 HangiKredi Ümraniyespor-Demir Grup Sivasspor: Burak Şeker

16.00 Arabam.com Konyaspor-Yukatel Kayserispor: Tugay Kaan Numanoğlu

19.00 Bitexen Giresunspor-Fenerbahçe: Bahattin Şimşek

8 Mayıs Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü: Erkan Özdamar

20.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler

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