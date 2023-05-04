Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, dijital atama yöntemi ile belirlenen hakemler şöyle:
6 Mayıs Cumartesi:
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş: Mete Kalkavan
21.00 Adana Demirspor-Corendon Alanyaspor: Hüseyin Göçek
7 Mayıs Pazar:
13.30 HangiKredi Ümraniyespor-Demir Grup Sivasspor: Burak Şeker
16.00 Arabam.com Konyaspor-Yukatel Kayserispor: Tugay Kaan Numanoğlu
19.00 Bitexen Giresunspor-Fenerbahçe: Bahattin Şimşek
8 Mayıs Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü: Erkan Özdamar
20.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler