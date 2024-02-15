Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 26. haftada görev alacak hakemler şunlar:
16 Şubat Cuma:
20.00 Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük - Kadir Sağlam
17 Şubat Cumartesi:
13.30 Bitexen Antalyaspor-İstanbulspor - Mehmet Türkmen
16.00 Atakaş Hatayspor-EMS Yapı Sivasspor - Ümit Öztürk
19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe - Arda Kardeşler
18 Şubat Pazar:
13.30 Corendon Alanyaspor-Yukatel Adana Demirspor - Bahattin Şimşek
16.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Trabzonspor - Halil Umut Meler
16.00 Gaziantep FK-Yılport Samsunspor - Zorbay Küçük
19.00 MKE Ankaragücü-Galatasaray - Ali Şansalan
19 Şubat Pazartesi:
20.00 RAMS Başakşehir-Mondihome Kayserispor - Oğuzhan Çakır
20.00 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor - Tugay Kaan Numanoğlu
1. Lig'de haftanın hakemleri
Trendyol 1. Lig'in 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde haftanın maçlarında görevlendirilen hakemler şunlar:
16 Şubat Cuma:
20.00 Göztepe-Manisa FK - Gürcan Hasova
17 Şubat Cumartesi:
13.30 Tuzlaspor-Boluspor - Yasin Kol
16.00 Bitexen Giresunspor-Ankara Keçiörengücü - Fatih Tokail
19.00 Kocaelispor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor - Erdem Mertoğlu
18 Şubat Pazar:
13.30 Bodrum FK-Altay - Süleyman Bahadır
13.30 Erzurumspor FK-Adanaspor - Raşit Yorgancılar
16.00 Sakaryaspor-Ahlatcı Çorum FK - Davut Dakul Çelik
19.00 Ümraniyespor-Eyüpspor - Ozan Ergün
19 Şubat Pazartesi:
20.00 Gençlerbirliği-Teksüt Bandırmaspor - Alpaslan Şen