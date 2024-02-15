Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 26. haftada görev alacak hakemler şunlar:

16 Şubat Cuma:

20.00 Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük - Kadir Sağlam

17 Şubat Cumartesi:

13.30 Bitexen Antalyaspor-İstanbulspor - Mehmet Türkmen

16.00 Atakaş Hatayspor-EMS Yapı Sivasspor - Ümit Öztürk

19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe - Arda Kardeşler

18 Şubat Pazar:

13.30 Corendon Alanyaspor-Yukatel Adana Demirspor - Bahattin Şimşek

16.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Trabzonspor - Halil Umut Meler

16.00 Gaziantep FK-Yılport Samsunspor - Zorbay Küçük

19.00 MKE Ankaragücü-Galatasaray - Ali Şansalan

19 Şubat Pazartesi:

20.00 RAMS Başakşehir-Mondihome Kayserispor - Oğuzhan Çakır

20.00 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor - Tugay Kaan Numanoğlu

1. Lig'de haftanın hakemleri

Trendyol 1. Lig'in 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde haftanın maçlarında görevlendirilen hakemler şunlar:

16 Şubat Cuma:

20.00 Göztepe-Manisa FK - Gürcan Hasova

17 Şubat Cumartesi:

13.30 Tuzlaspor-Boluspor - Yasin Kol

16.00 Bitexen Giresunspor-Ankara Keçiörengücü - Fatih Tokail

19.00 Kocaelispor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor - Erdem Mertoğlu

18 Şubat Pazar:

13.30 Bodrum FK-Altay - Süleyman Bahadır

13.30 Erzurumspor FK-Adanaspor - Raşit Yorgancılar

16.00 Sakaryaspor-Ahlatcı Çorum FK - Davut Dakul Çelik

19.00 Ümraniyespor-Eyüpspor - Ozan Ergün

19 Şubat Pazartesi:

20.00 Gençlerbirliği-Teksüt Bandırmaspor - Alpaslan Şen