Süper Lig’in 14. haftası 13 Kasım Pazar günü oynanan karşılaşmalarla tamamlandı ve Dünya Kupası arasına girildi.

19 takımın mücadele verdiği bu süreçte tam 125 müsabaka oynandı. Hakemler de futbolcular ve teknik heyetler kadar yoğun maç programıyla karşı karşıya kaldı.

En fazla düdük çalan hakem Arda Kardeşler

Süper Lig’in ilk 14 haftasında 8 maça çıkan Arda Kardeşler, en çok maç yöneten hakem oldu. Kardeşler'i 7'şer müsabakayla Mert Güzenge, Volkan Bayarslan ve Yaşar Kemal Uğurlu izledi.

Bu sezon en az görev alan hakemler ise 3’er defa ile Burak Şeker ve Yasin Kol. FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler’in söz konusu süreçte yönettiği 4 müsabakadan ikisi Beşiktaş-Medipol Başakşehir ve Galatasaray-Beşiktaş olarak dikkat çekti.

VAR’da Alper Ulusoy ile Koray Gençerler

Süper Lig'de 14 haftada VAR odasına en çok giren isimler 15’er karşılaşmayla Alper Ulusoy ile Koray Gençerler. Bunları 14 mücadeleyle Mustafa Öğretmenoğlu takip etti.

AVAR koltuğuna da en fazla 17 maçla Serkan Tokat oturdu. Tokat’ı, 16 mücadeleylle Koray Gençeler izledi.

Koray Gençerler VAR ve AVAR olmak üzere toplam 31 karşılaşmaya görevlendirilerek, bu alanda TFF’nin en çok tercih ettiği VAR hakemi oldu.

Atilla Karaoğlan’dan 37 sarı kart

Süper Lig’in 14. haftasına kadar oynanan maçlarda sarı kartına en fazla başvuran hakem Atilla Karaoğlan. Karaoğlan, 6 karşılaşmada tam 37 sarı kart çıkardı.

Aynı zamanda 7 mücadelede düdük çalan Yaşar Kemal Uğurlu 35, 5 karşılaşmada görev alan Suat Arslanboğa da futbolcuları 34 defa sarı kart ile cezalandırdı.

Ali Palabıyık çok kızartıyor

Ali Palabıyık ise gösterdiği kırmızı kartlarla adeta takımların korkulu rüyası oldu. 14 haftada 5 maçta sahada yer alan Palabıyık, 5 oyuncuyu soyunma odasına erken gönderdi.

Palabıyık’ın yanı sıra Bahattin Şimşek, Arda Kardeşler, Mete Kalkavan ve Ümit Öztürk 3’er kez kırmızı kartına başvurdu. Söz konusu dönemde çıkan 35 kırmızının 18’i bu beş hakemden geldi.