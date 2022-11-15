Adını ilk defa 2011'de televizyonda duyduğu çim topuna merak saran ve İskoçya'dan sipariş ettiği ikinci el toplarla ilk denemelerini yapan Akar, Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu bünyesinde bu branşın açılmasını sağladı.

Türkiye'de bu sporun yaygınlaştırılması için çalışma yapan Akar'ın girişimleri sonucunda ilk Çim Topu Türkiye Şampiyonası 2011'de düzenlendi.

Şu ana kadar 7 kez Türkiye şampiyonu olan Akar, 2017'de İngiltere'de gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'nda beşinci sırayı aldı.

2019'da Avustralya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda son müsabakaya kadar ikinci sıradayken dünya şampiyonuyla berabere kalınca 5. sıraya düşen Akar, yeni başarılar için antrenmanlarını sürdürdü.

Dünya Çim Topu Federasyonu tarafından 2015'te "Dünyada en iyi gelişme kaydeden sporcu" ödülü verilen Akar, 2019'da dünyada en iyi 10 sporcu seçiminde 8'nci sıradan listeye girdi.

[Fotoğraf: AA]

Dünya şampiyonası Yeni Zelanda'da düzenlenecek

Antalya'da 7-9 Kasım'da gerçekleştirilen Türkiye Çim Topu Şampiyonası'nda da birinci olan milli sporcu Akar, 19-26 Kasım'da Yeni Zelanda'nın Wellington şehrinde yapılacak Çim Topu Tekler Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Şampiyonaya sıkı hazırlanan milli sporcu Akar, çim topunu ilk defa televizyonda gördükten sonra uygun olmayan zeminlerde zor şartlarda oynamaya başladığını söyledi.

Akar, yurt dışında dergi ve gazetelere de manşet olduğunu anlattı.

"Yeni Zelanda'daki Dünya Şampiyonası'na sadece ülkesinde şampiyon olanlar katılabilecek. İyi hazırlandım ve şampiyonluk için iddialıyım. Organizasyona, 'Şampiyonlar Şampiyonası' da deniyor. Türkiye'de yeni bir spor branşı olduğu için müsabaka tesisimiz fazla yok. Ülkemizde çok bilinmiyor."

"Televizyonda gördüğümde, 'Ben bunu yapabilirim.' dedim"

Çim topu yarışlarını Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu bünyesinde düzenlediklerini ifade eden Akar, bocce oynayan sporcuların yan branş olarak çim topuna da ilgi gösterdiğini bildirdi.

Akar, 2011'de 2 kız ve 2 erkek sporcu olarak Avrupa Şampiyonası'na katıldıklarını, 2013'te ise Yeni Zelanda'daki Dünya Şampiyonası'nda mücadele ettiklerini ancak çok tecrübeli olmadıkları için başarı yakalayamadıklarını dile getirdi.

Akar, çim topu malzemelerinin biraz pahalı olduğuna değindi.

"İlk kez televizyonda uluslararası bir şampiyonayı izlerken çok hoşuma gitmişti. Televizyonda gördüğümde, 'Ben bunu yapabilirim.' dedim. Hangi zeminde, nasıl malzemeyle oynanıyor diye araştırma yaptım. Önce Türkiye şampiyonu oldum, Avrupa ve dünya şampiyonalarında da yarıştım. 2013'te Yeni Zelanda'da Dünya Şampiyonası'na katıldık ve orada tüm maçları kaybettik. Kaybettikçe tecrübe kazanıp, yeni şeyler öğrendik."

Akar, gelecek yıl Çim Topu Karışık Çiftler Avrupa Şampiyonası'nı Türkiye'de düzenlemek için çalışma başlattıklarını da sözlerine ekledi.