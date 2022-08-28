Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk büyük maçı Trabzon'da oynanacak.

Son şampiyon Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 21.45'de ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek. Karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Ligin 3. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'a 5-2 mağlup olan, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda da Danimarka'nın Kopenhag takımı ile sahasında 0-0 berabere kalarak organizasyondan elenen Trabzonspor, Galatasaray'ı yenerek moral bulmak istiyor. Bordo mavililer ligin dördüncü haftasında 6 puanla 9. sırada yer alıyor.

6 puanla 7. sırada yer alan Galatasaray ise bu sezon deplasmanda aldığı iyi sonuçlara bir yenisini eklemeyi amaçlıyor.

Geride kalan 3 hafta 6 puan hanesine yazdıran sarı kırmızılılar, bu galibiyetleri dış sahada oynadığı Fraport Tav Antalyaspor ve HangiKredi Ümraniyespor maçlarında elde etti.

İşte 11'ler

Trabzonspor: Muhammet Taha Tepe, Larsen, Bartra, Hugo, Eren Elmalı, Dorukhan Toköz, Bardhi, Djaniny, Trezeguet, Cornelius.

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdulkerim Bardakçı, Van Aanholt, Oliveira, Torreira, Mertens, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Seferovic.

Dev mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...