Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ile Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde incelemede bulundu.

İncelemelerin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Zeybek, MXGP'nin finali ve ödül töreninin Afyonkarahisar'da yapılacağını söyledi.

Zeybek, ğistte ve alandaki çalışmaların tamamlandığını dile getiredi.

"Türkiye ve dünyadaki motosiklet tutkunlarını bir araya getiren MXGP Of Türkiye ile Türkiye MotoFest, 31 Ağustos-4 Eylül'de şehrimizde düzenlenecek. Organizasyon kapsamında 10 ünlü sanatçı da konser verecek. Biz, şampiyonaya, konserlere ve çeşitli etkinliklere hazırız. Afyonkarahisar ve çevre illeri şehrimize davet ediyoruz."

[Fotoğraf: AA / Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek]

"250 bin ziyaretçi bekleniyor"

Zeybek, 5 gün sürecek festivali Afyonkarahisar'a kazandırmış olmanın gururunu yaşadıklarını vurguladı. Zeybek, şampiyonanın yapılacağı tarihlerde kentteki otellerin dolacağını aktardı.

"Bu organizasyon şehrin ekonomisine ciddi katkılar sunacak, bundan şüphemiz yok. Geçen yılki organizasyonda Afyonkarahisar'da 160 bin civarında seyirciye ulaştık. Bu yıl ise ödül töreni de burada olacağı için çıta biraz daha yükseldi. Yaklaşık 250 bin ziyaretçi ağırlamayı hedefliyoruz."