Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayan derbiyi hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor.

26. dakikada Zajc Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.

Fenerbahçe, ezeli rakibini yenerek ikincilik yarışında hata yapmak istemiyor. İsmail Kartal'ın ekibi derbi öncesinde form düzeyiyle dikkat çekiyor.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 16 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, hanesine 56 puan yazdırdı. Sarı-lacivertli takım, haftaya Konyaspor'un 2 puan gerisinde 3. sırada girdi.

Galatasaray ise bu sezon oynayacağı son derbiden galip ayrılmayı planlıyor. Ligde oynadığı 31 maçın 11'ini kazanan, 8'inde berabere kalan ve 12'sinden mağlup ayrılan Galatasaray ise 41 puanla 13. basamakta yer aldı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.

Dev derbiyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Stat: Ülker

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Kerem Ersoy, Aleks Taşcıoğlu

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Kim Min-jae, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, Zajc, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Rossi, Serdar Dursun.

Galatasaray: Muslera, Elabdellaoui, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Babel, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Gomis​​​​​​​.