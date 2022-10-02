Süper Lig'de derbi heyecanı yaşanacak
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftası dev bir maça sahne olacak. Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk edecek. TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak dev maçın 11'leri belli oldu.
Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.
Ligde oynadığı son iki maçta 5 puan kaybeden Beşiktaş, derbiyi kazanarak yeniden yükselişe geçmenin planlarını yapıyor.
4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunan Beşiktaş, 14 puanla 5. sırada yer alıyor.
Ligde oynadığı son 2 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan ve bu müsabakalarda 7 gol atıp kalesinde gol görmeyen Fenerbahçe, derbiyi kazanarak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.
Ligde bir maçı eksik teknik direktör Jorge Jesus'un öğrencileri, 13 puan ve averajla 7. sırada bulunuyor.
İşte 11'ler...
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Volkan Bayarslan, Aleks Taşçıoğlu, Serkan Ok.
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Tayyip Talha Sanuç, Saiss, Masuaku, Josef, Salih Uçan, Dele Alli, Redmond, Muleka, Weghorst.
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Szalai, Arao, Crespo, İrfan Can Kahveci, Lincoln Henrique, Valencia, Pedro.
Dev mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
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