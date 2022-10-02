Spor Toto Süper Lig`in 8. haftası dev bir maça sahne oldu.

Beşiktaş, Vodafone Park'ta Fenerbahçe'yi ağırladı. Karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetti.

Karşılaşma başladığı gibi golsüz sonuçlandı. Öte yandan Beşiktaş'ta Weghorst'un 17. dakikada attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Ligde galibiyet hasretini üç maça çıkartan Beşiktaş 15 puana yükseldi. Ligde ikinci beraberliğini alan Fenerbahçe de 14 puana yükseldi.

Fenerbahçe ligin 9. haftasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Beşiktaş ise Giresunspor'a konuk olacak.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

9. dakikada ilk ciddi atak Fenerbahçe'den geldi. Sağ kanattan Ferdi Kadıoğlu'nun getirdiği topla ceza sahası önünde buluşan Valencia'nın şutunda, meşin yuvarlak kale direğinin sol yanından az farkla auta gitti.

31. dakikada bu kez Beşiktaş tehlikeli bir atak geliştirdi. Masuaku'nun kullandığı kornerde Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırdığı topla ceza sahası dışında buluşan Salih yeniden içeri doldurdu. Penaltı noktasının hemen önünde Tayyip Talha Sanuç'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

43. dakikada sol kanattan Muleka'nın ceza sahasına gönderdiği topa Weghorst yatarak dokunduğu topu auta gönderdi.

Karşılaşmada ilk yarı 0-0 sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

56. dakikada ceza sahası ortasına atılan topla buluşan Szalai'nin dönerek vurduğu sert şutta, meşin yuvarlak kale direğinin solundan az farkla auta çıktı.

78. dakikada sol kanattan Ghezzal'in ortasında topa ceza sahası içinde bekleyen Weghorst dokunmaya çalıştı. Bu oyuncunun ıskaladığı meşin yuvarlak kaleci Altay'ın ellerinde kaldı.

87. dakikada Beşiktaş tehlikeli geldi. Rosier'in kanattan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Weghorst'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak sağ kale direği yanından auta çıktı.

89. dakikada Ghezzal'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası önünde topla buluşan Weghorst'un kafayla aşırdığı top direğin dibine çarpıp oyun alanına döndü.

Karşılaşma 0-0 beraberlikle tamamlandı.

[Fotoğraf: İHA]

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Volkan Bayarslan, Aleks Taşçıoğlu, Serkan Ok.

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Valentina Rosier, Tayyip Talha Sanuç, Romain Saiss, Arthur Masuaku (Dk. 88 Umut Meraş), Josef de Souza, Salih Uçan (Dk. 73 Gedson Fernandes), Jackson Muleka (Dk. 73 Tayfur Bingöl), Dele Alli (Dk. 72 Rachid Ghezzal), Nathan Redmond (Dk. 82 Cenk Tosun), Wout Weghorst.

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 89 Diego Rossi), Miguel Crespo (Dk. 70 Mert Hakan Yandaş), Willian Arao, Lincoln Henrique (Dk. 86 Ezgjan Alioski), İrfan Can Kahveci (Dk. 69 Bright Osayi-Samuel), Enner Valencia, Joao Pedro (Dk. 70 Michy Batshuayi).

Sarı kartlar: Dk. 42 Miguel Crespo, Dk. 83 Michy Batshuayi (Fenerbahçe), Dk. 45 Arthur Masuaku, Dk. 90+3 Gedson Fernandes (Beşiktaş)