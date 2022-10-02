Deneyimli teknik adam, Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada Alanyaspor ilk 11'inden Ezgjan Alioski, Diego Rossi ve Emre Mor'u yedek soyundurdu.

68 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Serdar Aziz, İrfan Can Kahveci ve Lincoln Henrique'yi ilk 11'de görevlendirdi.

Fenerbahçe'de ayrıca İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Arda Güler, Serdar Dursun ve Michy Batshuayi yedekler arasında yer aldı.

Jesus'un ilk derbisi

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jorge Jesus, Türkiye'deki ilk derbi deneyimi yaşadı.

Sarı-lacivertli yönetimin, sezon başında takımın başına getirdiği Portekizli teknik adam, Fenerbahçe'nin başında ilk derbi heyecanına Beşiktaş deplasmanında tanık oldu.

Serdar Aziz, sahalara döndü

Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Serdar Aziz, uzun bir aranın ardından forma giydi.

Sarı-lacivertlilerin bu sezon oynadığı ilk resmi maçta Dinamo Kiev deplasmanında forma giyen Serdar, söz konusu karşılaşmada sakatlanarak formasından uzak kalmıştı.

Sakatlığının ardından kadroya dönen ama hiç süre almayan Serdar, son olarak Rennes maçında yedek soyunmuştu.

31 yaşındaki stoper, Dinamo Kiev ile 20 Temmuz'da oynanan maçtan 75 gün sonra formasına kavuştu.

Fenerbahçe'de 2 eksik

Fenerbahçe, derbide 2 oyuncusundan yararlanamadı. Sarı-lacivertlilerde tedavileri devam eden Luan Peres ve Joshua King, Beşiktaş karşısında forma giyemedi.

Zajc kadroda yer almadı

Fenerbahçe'nin Sloven orta sahası Miha Zajc, kadroda yer almadı.

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla beğeni toplayan 28 yaşındaki oyuncu, milli takımdan en geç dönen isim olması sebebiyle kadroya alınmadı.

Teknik direktör Jesus'un, Zajc'ı, takımla sadece 2 antrenmana çıkması sebebiyle Beşiktaş maçının 21 kişilik kadrosuna almadığı öğrenildi.

Fenerbahçe taraftarı alınmadı

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbide sarı-lacivertli taraftarlar yer almadı.

Kulüplerin anlaşmasının ardından İl Güvenlik Kurulu kararıyla Vodafone Park'taki karşılaşmayı sadece ev sahibi takım seyircileri yerinde takip etti.