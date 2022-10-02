Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, organizasyona 25 ülkeden 94 sporcu katıldı.

Mini kategoride piste çıkan İskender Zülfikari, bir turluk final yarışında damalı bayrağın altından geçen ilk pilot oldu ve birincilik kupasını kaldırdı.

Junior kategoride piste çıkan diğer Türk sporcu Alp Aksoy ise final yarışını 22. sırada tamamladı.