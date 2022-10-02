Haber Giriş: 2 Ekim 2022 Pazar 19:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
10 yaşındaki İskender Zülfikari İtalya'da birinci oldu
[AA arşiv]
İtalya'da düzenlenen WSK Open Cup'ta mücadele eden 10 yaşındaki İskender Zülfikari, mini kategoride birinci oldu.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, organizasyona 25 ülkeden 94 sporcu katıldı.
Mini kategoride piste çıkan İskender Zülfikari, bir turluk final yarışında damalı bayrağın altından geçen ilk pilot oldu ve birincilik kupasını kaldırdı.
Junior kategoride piste çıkan diğer Türk sporcu Alp Aksoy ise final yarışını 22. sırada tamamladı.
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