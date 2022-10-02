Avrupa Yakası'nın en büyük çocuk maratonu olan etkinlik Dünya Çocuk Günü'nden koşuldu.

Atatürk Olimpiyat Stadı Atletizm Pisti'ndeki organizasyon, Başakşehir'de ikamet eden 0-13 yaş grubu çocukların katılımı ile düzenlendi.

[Fotoğraf: İHA]

Bitiş çizgisinde her çocuğun "Hoşgeldin şampiyon" sözleriyle karşılandığı maratonda, 0-7 yaşındaki çocuklar, anne ve babalarıyla 300 metrede, 8-13 yaş grupları ise bireysel olarak 900 metrede yarıştı.

"Haydi Çocuklar Her Birlikte Koşuyoruz" sloganıyla gerçekleştirilen etkinliğe Başakşehir'deki sporseverler ilgi gösterdi.