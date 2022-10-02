Haber Giriş: 2 Ekim 2022 Pazar 18:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Binicilikte Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Hüsnü Dinç kazandı
[Fotograf: AA]
Binicilikte 55. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı, "Stakkachic Z" isimli atıyla Hüsnü Dinç kazandı.
Ankara Atlı Spor Kulübünün ev sahipliği yaptığı özel unvan engel atlama yarışmaları tamamlandı.
Engel atlamanın en prestijli yarışması Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda biniciler, 70 ile 145 santimetre arasında değişen yüksekliklerdeki engelleri aşmaya çalıştı.
Zafer Hüsnü Dinç'in!— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) October 2, 2022
Türkiye Binicilik Federasyonu Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın kazananı Hüsnü Dinç oldu. pic.twitter.com/FIdcRztM5p
"Stakkachic Z" isimli atıyla baraj parkurunu 74,22 saniyede tamamlayan Hüsnü Dinç, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi oldu.
Kupada "Canto Bianco" isimli atıyla Oğuz Dalmış ikinci sırayı alırken, "Cornelia" adlı atıyla Can İnce üçüncülüğü elde etti.
Organizasyonda dereceye girenlere ödülleri protokol üyelerince verildi.
Etiketler: Cumhurbaşkanlığı
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