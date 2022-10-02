Bursa'nın İznik ilçesindeki İznik Gölü'nün kıyısında 29 Eylül'de başlayan ve 13 branşta 102 ülkeden 3 binin üzerinde sporcu katılımıyla düzenlenen organizasyonun son gününde, sponsorlar için tören düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, törende yaptığı konuşmada, Göçebe Oyunları'nı bu yıl farklı bir noktaya taşıdıklarını belirterek, organizasyonda emeği geçenleri tebrik etti.

Kasapoğlu, seyircilere de teşekkür etti.

"Bu geleneksel oyunların bundan sonra daha güçlü bir ivmeyle, bu özel emanetin yarınlara daha güçlü bir şekilde taşınacağının başlangıcıydı ve ülke olarak Göçebe Oyunları tarihinde bu çıtayı çok farklı bir noktaya taşıdık. İşte bu çıtanın bu noktaya taşınmasında elbette halkımızın, milletimizin ilgisi bambaşkaydı ama bununla birlikte işte burada görmüş olduğunuz paydaşlarımızın katkısı, bu anlamdaki özverileri apayrı bir tarih yazdı. Ben her birini özellikle tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonra daha güçlü bir şekilde tıpkı diğer branşlarda olduğu gibi geleneksel branşlarda da gelenekten geleceğe 'bir' olarak devam edeceğimizi özellikle belirtiyorum."

[Fotoğraf: AA]

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan da organizasyona destek olanlara teşekkür etti.

Erdoğan, organizasyonun düzenlenmesinde Bursa Büyükşehir ve İznik belediyeleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının katkıları olduğunu aktardı.

"Geleneksel sporların arkasında diğer alışılagelmiş spor endüstrisinin arkasındaki sponsor desteği henüz yok. Onun için işte halkımızın bu kadar teveccühüne ulaşan, bu kadar teveccühünü karşılayan geleneksel sporlarımızı ve oyunlarımızı, kendi kültürümüzü desteklemekte öncü olan bu kurumlarımız için ayrıca bir alkış istiyorum."

Törene Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanı Azamat Zhamankulov, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Bursa Valisi Yakup Canbolat, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyon Başkanı ve AK Parti Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Dünya Göçebe Oyunları Organizasyon Komitesi ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı, Dünya Göçebe Oyunları Hazırlık Komitesi Başkanvekili Abdulhadi Turus ile sporcular katıldı.

[Fotoğraf: AA]

Diğer yandan bu akşam gerçekleştirilecek kapanış töreniyle sona erecek organizasyonda, müsabakalar bugün yapılan karşılaşmalarla tamamlandı. Müsabakalarda birincilik elde eden sporcular şunlar:

Aşırtmalı Aba Güreşi

65 kilo: İbrahim Kar

70 kilo: Nikov Tchikadze (Gürcistan)

75 kilo: Burak Sönmez

80 kilo: Gerogo Robu (Moldova)

90 kilo: Muharrem Aslan

90+ kilo: Barış Güngör

Kapışmalı Aba Güreşi

65 kilo: Fatih Önalan

70 kilo: Sabriyan Kazakbaev (Özbekistan)

75 kilo: Manas Usanov (Kırgızistan)

80 kilo: Hasan Kaya

90 kilo: Ivan Khizli (Gagavuzya)

90+ kilo: Aslan Arkatoğlu (Azerbaycan)

Şalvar güreşi

65 kilo: Hamza Alaca

70 kilo: Haydar Yavuz

75 kilo: Selahattin Kılıçsallayan

80 kilo: Musa Gürbüz

90 kilo: Osman Göçen

90+ kilo: Rıza Yıldırım

Pehlivani

70 kilo: Abulfaz Nasirov (Azerbaycan)

80 kilo: Hamed Elahiyan (İran)

90+ kilo: Amir Mohammadi (İran)

Kuraş

Kadın 63 kilo: Pardeyeva Kamila (Türkmenistan)

Kadın 78 kilo: Ece Zurnacı

Kadın 78+ kilo: Rakiyeva Yuldosova (Özbekistan)

Erkek 81 kilo: Muhammed Mohammedi (İran)

Erkek 90 kilo: Erkin Kozotov (Özbekistan)

Erkek 90+ kilo: Javad Merodi (İran)

Atlı okçuluk

Tabla Parkuru: Abdullah İdris

Kule Parkuru: Battulga Otgon Ulzil (Moğolistan)

Kabak Parkuru: Ahmet Sağbilge

Genel Klasman: Ahmet Sağbilge

Geleneksel Okçuluk

Hedef okçuluğu erkek: Oğuz Okçu

Hedef okçuluğu kadın: Bayarmaa Seree (Moğolistan)

Menzil okçuluğu erkek: İbrahim Balaban

Menzil okçuluğu kadın: Şebnem Saliha Çakıroğlu

Organik Yay Menzil Okçuluğu: Adam Karpowicz (Kanada)

Mas Güreşi

Erkek 70 kilo: Asanov Azamat (Kırgızistan)

Erkek 80 kilo: Tashtanbekov Azat (Macaristan)

Erkek 110 kilo: Ataibek Uulu Keldibek (Kırgızistan)

Erkek 116 kilo: Ghitasi Reza (Kırgızistan)

Kadın 75 kilo: İmankanova Dilbara Aida (Kırgızistan)

Kadın 75+ kilo: Vaskova Jana (Slovakya)

Kazak Güreşi

Kadın 55 kilo: Gambolt Gantsetbek (Moğolistan)

Kadın 65 kilo: Saripova Zarina (Kazakistan)

Kadın 65+ kilo: Yuldosova Rakima (Özbekistan)

Erkek 60 kilo: Nikmetullayev Marat (Kazakistan)

Erkek 80 kilo: Hasanov Emil (Azerbaycan)

Erkek 100+ kilo: Byeredmurad Syerik (Moğolistan)

Alış Güreşi

Serbest erkek 60 kilo: Kaimov Kolysbek (Kırgızistan)

Serbest kadın 55 kilo: Monuazhenova Elzada (Kırgızistan)

Serbest kadın 75+ kilo: Sarbosova Megira (Kırgızistan)

Klasik erkek 60 kilo: Saparov Roman (Kırgızistan)

Klasik erkek 80 kilo: Kudaiberdiyev Esenbek (Kırgızistan)

Klasik erkek 90 kilo: Kamalov Oibek (Kırgızistan)

Kökpar

Kazakistan Milli Takımı

Yağlı Güreş

Başpehlivan: İsmail Balaban

Başaltı: Emirhan Ergin

Büyükorta: Alparslan Termen

Küçükorta büyükboy: Emre Ayyıldız

Büyük Güreş

Emin Muhammedi (İran)