Haber Giriş: 2 Ekim 2022 Pazar 15:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Londra Maratonu'nu kazananlar belli oldu
[Fotograf: Reuters]
42. Londra Maratonu'nu, erkeklerde Kenyalı Amos Kipruto, kadınlarda ise Etiyopyalı Yalemzerf Yehualaw kazandı.
Tokyo, Berlin, Boston, Chicago ve New York ile beraber 6 büyük maraton yarışından biri olan 42,1 kilometrelik mücadele, İngiltere'nin başkenti Londra'da koşuldu.
Erkeklerde ilk sırayı, 2 saat 4 dakika 39 saniyelik derecesiyle Amos Kipruto aldı. Etiyopya'dan Leul Gebresilase, Kipruto'nun 33 saniye arkasında ikinciliği, bitiş çizgisine 40 saniye geride gelen Belçikalı atlet Bashir Abdi ise üçüncülüğü elde etti.
[Fotoğraf: Reuters / Londra Maratonu Amos Kipruto - Reuters]
Kadınlarda 2.17.26'lık süresiyle rakiplerini geride bırakan Yalemzerf Yehualaw, şampiyonluğa ulaştı. Geçen yılın galibi Kenyalı Joyciline Jepkosgei, 41 saniye geride ikinci, Etiyopyalı Alemu Megertu da 1 dakika 6 saniye arkada üçüncü oldu.
Etiketler: İngiltere
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