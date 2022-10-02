Tokyo, Berlin, Boston, Chicago ve New York ile beraber 6 büyük maraton yarışından biri olan 42,1 kilometrelik mücadele, İngiltere'nin başkenti Londra'da koşuldu.

Erkeklerde ilk sırayı, 2 saat 4 dakika 39 saniyelik derecesiyle Amos Kipruto aldı. Etiyopya'dan Leul Gebresilase, Kipruto'nun 33 saniye arkasında ikinciliği, bitiş çizgisine 40 saniye geride gelen Belçikalı atlet Bashir Abdi ise üçüncülüğü elde etti.

[Fotoğraf: Reuters / Londra Maratonu Amos Kipruto - Reuters]

Kadınlarda 2.17.26'lık süresiyle rakiplerini geride bırakan Yalemzerf Yehualaw, şampiyonluğa ulaştı. Geçen yılın galibi Kenyalı Joyciline Jepkosgei, 41 saniye geride ikinci, Etiyopyalı Alemu Megertu da 1 dakika 6 saniye arkada üçüncü oldu.