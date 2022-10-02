Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 24 sporcunun davet edildiği başantrenör Okan Halay yönetimindeki kamp, 12 Ekim'de tamamlanacak.

Milliler, elemelerde Portekiz, Kuzey Makedonya ve Lüksemburg ile 1. Grup'ta yer alıyor.

Ay-yıldızlı ekip, ilk maçını 13 Ekim'de deplasmanda Portekiz ile yapacak. A Milli Takım, ikinci maçını ise Kuzey Makedonya ile 16 Ekim'de Van'da oynayacak.

Kamp kadrosu

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın hazırlık kampı kadrosu şöyle:

Kaleci: Coşkun Göktepe (Spor Toto), Enis Yatkın (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Hüseyin Bereket (Nilüfer Belediyespor)

Sol kanat: Samet Kanberoğlu (Beykoz Belediyespor), Enis Harun Hacıoğlu (Beşiktaş Yurtbay Seramik)

Sol oyun kurucu: Baran Nalbantoğlu (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Genco İlanç (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Halil İbrahim Öztürk (HC Ohrid - Kuzey Makedonya), Fatih Çalkamış (Nilüfer Belediyespor), Ömer Bağ (The Arab Contractors Sporting Club - Mısır).

Orta oyun kurucu: Gökay Bilim (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Doğukan Özdemir (Mihalıççıkspor), Eray Karakoç (Trabzon Belediyesi GSK), Ozan Erdoğan (Beşiktaş Yurtbay Seramik).

Sağ oyun kurucu: Cemal Kütahya (Hatay B. Belediyesi), Durmuş Ali Tınkır (Steaua Bükreş - Romanya), Eyüp Arda Yıldız (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Can Çelebi.

Sağ kanat: Doğukan Keser (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Şevket Yağmuroğlu (Beşiktaş Yurtbay Seramik).

Pivot: Tolga Durmaz (Tus Vinnhorst Handball - Almanya), Alper Aydın (Beykoz Belediyespor), İlkan Keleşoğlu (Hatay B. Belediyesi), Koray Ayar (TSV Hannover Burgdorf-Almanya).