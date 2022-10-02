Haber Giriş: 2 Ekim 2022 Pazar 15:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Alanya'da "Başlangıç Seviyesi Binicilik Yarışması" yapıldı
[Fotograf: AA]
Antalya'nın Alanya ilçesinde faaliyet gösteren Rus derneğince, "Başlangıç Seviyesi Binicilik Yarışması" düzenlendi.
Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği tarafından Oba At Çiftliği'nde organize edilen "Başlangıç Seviyesi Binicilik Yarışması"nda birinciliği Adem Sonayaz, ikinciliği Deniz Beniaminov, üçüncülüğü de Arina Çarpunova kazandı.
[Fotoğraf: AA]
Dernek başkanı Ekaterina Gündüz, ilçede ilk kez düzenledikleri yarışların bir başlangıç olduğunu söyledi.
Verdikleri kursta başarılı olan 6-14 yaş kategorisindeki 9 öğrencinin başlangıç seviyesinde yarıştığını anlatan Gündüz, "Güzel bir organizasyon oldu. Umarım bu organizasyonu büyüterek daha çok kişinin katılımıyla gerçekleştiririz." dedi.
[Fotoğraf: AA]
Yarışta dereceye giren sporculara madalya ve kupalarını Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu verdi.
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