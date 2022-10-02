Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği tarafından Oba At Çiftliği'nde organize edilen "Başlangıç Seviyesi Binicilik Yarışması"nda birinciliği Adem Sonayaz, ikinciliği Deniz Beniaminov, üçüncülüğü de Arina Çarpunova kazandı.

[Fotoğraf: AA]

Dernek başkanı Ekaterina Gündüz, ilçede ilk kez düzenledikleri yarışların bir başlangıç olduğunu söyledi.

Verdikleri kursta başarılı olan 6-14 yaş kategorisindeki 9 öğrencinin başlangıç seviyesinde yarıştığını anlatan Gündüz, "Güzel bir organizasyon oldu. Umarım bu organizasyonu büyüterek daha çok kişinin katılımıyla gerçekleştiririz." dedi.

[Fotoğraf: AA]

Yarışta dereceye giren sporculara madalya ve kupalarını Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu verdi.