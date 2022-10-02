Haber Giriş: 2 Ekim 2022 Pazar 15:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fin pilot Kalle Rovanpera WRC tarihindeki en genç şampiyon oldu
Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) Toyota Gazoo takımı adına yarışan Fin pilot Kalle Rovanpera, 2022 sezonunun bitimine iki etap kala şampiyonluğunu ilan etti.
Sezonun 11. ayağı, Yeni Zelanda'da düzenlendi. 17 etaptan oluşan mücadeleyi, 2 saat 48 dakika 01.4 saniyede bitiren Rovanpera, sezonun 6, kariyerinin 8. ralli zaferine ulaştı.
Böylece pilotlar klasmanında 237 puana yükselen Fin sürücü, bitime iki etap kala en yakın rakibi Ott Tanak ile arasındaki farkı 64 puana çıkararak ilk WRC şampiyonluğunu yaşadı.
WRC'de 22 yaşında zafere ulaşan Rovanpera, 1995'te 27 yaşındayken kazanan Colin McRae'ye ait en genç şampiyon olma rekorunu da ele geçirdi.
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