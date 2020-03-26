Süper Lig’de hem şampiyonluk yarışı hem de kümede kalma mücadelesi büyük bir çekişmeye sahne oluyor.

Geride kalan 26 haftada ortaya çıkan bazı istatistikler dikkat çekiyor.

Sahasında en fazla gol pozisyonuna giren takım

Zirvenin 13 puan gerisinde kalan Fenerbahçe, ligde evinde en fazla gol pozisyonuna giren takım durumunda.

Kadıköy’de 52 kez net gol şansı yakalayan sarı lacivertliler, bunların 30’unu gole çevirme başarısı gösterdi.

Bu alanda Fenerbahçe’yi, 50 net gol pozisyonla Trabzonspor, 40 net gol şansıyla da Medipol Başakşehir takip ediyor.

Bir maçta en fazla gol posizyonuna giren takım

Bu sezon bir Süper Lig maçında en fazla net gol pozisyonuna giren takım ise Trabzonspor oldu.

Bordo mavililer, Hes Kablo Kayserispor ile oynadığı mücadeleyi 11 net pozisyonla tamamladı.

En az gol yiyen takım

Süper Lig’de evinde en az gol yiyen takım ise Galatasaray. Sarı kırmızılılar, Türk Telekom Stadı’nda 8 kez topu ağlarından çıkardı.

Sahasında 9 gol yiyen Demir Grup Sivasspor ikinci, evinde kalesinde 11 gol gören Beşiktaş ise üçüncü durumda.

Ligde kendisine yapılan fauller nedeniyle rakiplerine en fazla kart çıkan 2 oyuncu bulunuyor.

Medipol Başakşehirli İrfan Can Kahveci ile Gaziantep Futbol Kulübü’nden Kayode rakiplerinin 11’er kez kart görmesine neden oldu.

3 oyuncu, bu sezon Süper Lig'de en fazla penaltıya sebebiyet verdi.

Fenerbahçeli Jailson, Demir Grup Sivassporlu Appindangoye ve Aytemiz Alanyasporlu Welinton, üçer kez rakiplerini beyaz noktaya gönderdi.