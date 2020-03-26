2016 yılında futbol kariyerini sonlandıran ve son olarak Sakaryaspor’da teknik direktörlük yapan eski milli futbolcu Tuncay Şanlı, Serdivan ilçesinde bulunan ‘On7’ isimli otelini sağlık çalışanları için tahsis ettiğini açıkladı.

"Koronavirüs ile mücadelede sağlık çalışanlarımıza ne kadar teşekkür etsek az. Sağlık çalışanlarımıza mesaileri dışında dinlenebilmeleri için otelimizi tahsis ettik. Lütfen evde kalmaya devam edelim."

Sakaryaspor altyapısından yetişen Tuncay Şanlı, Fenerbahçe, Bursaspor, Middlesbrough, Stoke, Wolfsburg, Bolton, Umm Salal ve Pune City’de forma giydi.