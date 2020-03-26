Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi negatif çıktı.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Başkanımız Mustafa Cengiz, ailesi ve yakın çevresine yapılan Kovid-19 testleri negatif çıkmıştır." denildi.

Başkanımız Mustafa Cengiz, ailesi ve yakın çevresine yapılan covid19 testleri negatif çıkmıştır. pic.twitter.com/cmrI5vpuvX — #BirlikteYeneceğiz! - G a l a t a s a r a y S K (@GalatasaraySK) March 26, 2020

Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ile teknik direktör Fatih Terim koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi görmekte.