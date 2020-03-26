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Mustafa Cengiz'in koronavirüs testi negatif çıktı
[Fotoğraf: AA]
Galatasaray, sarı kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz, ailesi ve yakın çevresine yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıktığını açıkladı.
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi negatif çıktı.
Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Başkanımız Mustafa Cengiz, ailesi ve yakın çevresine yapılan Kovid-19 testleri negatif çıkmıştır." denildi.
Başkanımız Mustafa Cengiz, ailesi ve yakın çevresine yapılan covid19 testleri negatif çıkmıştır. pic.twitter.com/cmrI5vpuvX— #BirlikteYeneceğiz! - G a l a t a s a r a y S K (@GalatasaraySK) March 26, 2020
Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ile teknik direktör Fatih Terim koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi görmekte.
Etiketler: mustafa cengiz koronavirüs testi GalatasaraySon Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 11:11
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