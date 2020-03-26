İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales, amatör futbol kulüplerine 4 milyon euroya kadar yardım paketi hazırladıklarını açıkladı.

Rubiales, 1. ve 2. ligdeki kulüplerin bağlı olduğu La Liga'ya en az 500 milyon euroluk finansman kaynağı bulunması gerektiğini belirtti

"Zorluk çekebilecek kulüplere yardım etmek için İspanya'nın en büyük 3 veya 4 bankasıyla birlikte 4, 5, 6 yıllık ödeme süresiyle en az 500 milyon euroluk finansman aranması teklifi sunmaya hazırız."

İtalya'nın ardından dünyada covid-19 hastalarında en fazla ölümün olduğu İspanya'da son verilere göre 3 bin 647 kişi yaşamını yitirdi, vaka sayısı ise 49 bin 515 oldu.