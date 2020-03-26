Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Neymar'dan çocuklara müjde
[Fotoğraf: AA]
Neymar, çocukların gönlünü fethetti. Brezilyalı yıldızın sahibi olduğu çizgi roman şirketi, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal medya üzerinden ücretsiz yayın yapma kararı aldı.
Brezilyalı yıldız Neymar, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan çocukları sevindirdi.
28 yaşındaki futbolcu, sahibi olduğu çizgi roman şirketinin eserlerini salgın süresince ücretsiz yayınlama kararı aldı.
Neymar'ın şirketinden yapılan açıklamada, yayın hakkına sahip oldukları 200'den fazla kitabın çocuklarla paylaşılacağı duyuruldu.
Şirket ayrıca Brezilyalı yıldızın isteği doğrultusunda, çizgi roman sanatçılarının sosyal medya üzerinden ücretsiz dersler vereceğini de açıkladı.
Etiketler: koronavirüs salgını neymar çocuklara ücretsiz yayınSon Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 12:30
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