Geçtiğimiz günlerde oyuncuları ve idari kadrosundan bazı isimlerde koronavirüs belirtilerine rastlanan Fenerbahçe Beko’da Başantrenör Zeljko Obradovic ülkesine döndü.

Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic, Türkiye’de bulunan 150 Sırp vatandaşını koronavirüs salgını nedeniyle ülkelerine getireceklerini söylemişti.

Bu gelişme üzerine Zeljko Obradovic de ailesiyle birlikte Sırbistan’a gitti.

Liglerin askıya alınmasının ardından Fenerbahçe Beko’nun oyun kurucusu Kostas Sloukas da ülkesi Yunanistan’a gitmişti.

Sarı-lacivertli takımın diğer yabancı oyuncularına da yaşanan süreçte ülkelerine dönebilecekleri bildirildi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yaptığı açıklamada erkek basketbol takımında 6 isimde şüpheli bulgulara rastlanıldığını açıklamıştı.

Takım menajeri Cenk Renda dışındaki şüpheli isimler evde karantinada bulunuyor.

Sarı-lacivertli kulübün Sağlık Bakanlığı’ndan gelecek test sonuçlarının ardından bu konuda bir açıklama daha yapması bekleniyor.