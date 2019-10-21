Akdeniz temsilcisi, topladığı 17 puan ile başta ligin favorileri olmak üzere tüm rakiplerini geride bıraktı.

5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan Aytemiz Alanyaspor, gol yollarındaki performansıyla dikkat çekiyor.

Rakip fileleri 18 kez havalandıran turuncu yeşilliler, bu alanda da zirvede yer alıyor.

Aytemiz Alanyaspor ile birlikte Papiss Cisse de yükselişe geçti

Geçtiğimiz sezonu 16 golle tamamlayan Senegalli oyuncu, daha 8 haftada bu sayısının yarısına ulaşmayı başardı.

Turuncu yeşillilerin zirve yürüyüşünde, ön plana çıkan diğer isimler ise Junior Fernandes ve Anastasios Bakasetas oldu.

8 maçın tamamında oynayan bu iki futbolcu, 12 gole doğrudan katkı yaptı.

Kaynak: TRT SPOR