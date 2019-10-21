Süper Lig'de Alanya rüzgarı21 Ekim 2019 Pazartesi 14:58 - Son Güncelleme 21 Ekim 2019 Pazartesi 15:09
Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor rüzgarı esiyor. Liderliği kimseye bırakmayan Akdeniz ekibi, 8 haftada 18 kez rakip fileleri sarsarak bu alanda da zirvede yer alıyor.
Akdeniz temsilcisi, topladığı 17 puan ile başta ligin favorileri olmak üzere tüm rakiplerini geride bıraktı.
5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan Aytemiz Alanyaspor, gol yollarındaki performansıyla dikkat çekiyor.
Rakip fileleri 18 kez havalandıran turuncu yeşilliler, bu alanda da zirvede yer alıyor.
Aytemiz Alanyaspor ile birlikte Papiss Cisse de yükselişe geçti
Geçtiğimiz sezonu 16 golle tamamlayan Senegalli oyuncu, daha 8 haftada bu sayısının yarısına ulaşmayı başardı.
Turuncu yeşillilerin zirve yürüyüşünde, ön plana çıkan diğer isimler ise Junior Fernandes ve Anastasios Bakasetas oldu.
8 maçın tamamında oynayan bu iki futbolcu, 12 gole doğrudan katkı yaptı.
Kaynak: TRT SPOR