Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig müsabakalarında görev yapacak hakemler şöyle:

18 Ekim Cuma:

20.30 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor: Ali Palabıyık

19 Ekim Cumartesi:

15.00 Antalyaspor-Gençlerbirliği: Abdulkadir Bitigen

17.30 Trabzonspor-Gaziantep Futbol Kulübü: Özgür Yankaya

17.30 Medipol Başakşehir-Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu

20.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş: Ali Şansalan

20 Ekim Pazar:

14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan

16.30 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor: Cüneyt Çakır

19.00 Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe: Fırat Aydınus

21 Ekim Pazartesi:

20.00 İttifak Holding Konyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Mustafa Öğretmenoğlu

Kaynak: AA